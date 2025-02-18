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Регион
18 февраля, 04:47

Силы ПВО пресекли попытку пяти украинских БПЛА ударить по территории России

Минувшей ночью российские средства ПВО успешно отразили атаку вражеских беспилотников в двух приграничных областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Четыре БПЛА [уничтожены] над территорией Воронежской области и один БПЛА — над территорией Белгородской области», — уточнили в ведомстве.

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Ранее стало известно о последствиях массированной атаки украинских дронов на Кубань в ночь на 17 февраля. Повреждения в результате авианалёта получил 51 жилой дом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Антон Голыбин
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