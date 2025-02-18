Силы ПВО пресекли попытку пяти украинских БПЛА ударить по территории России
Минувшей ночью российские средства ПВО успешно отразили атаку вражеских беспилотников в двух приграничных областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Четыре БПЛА [уничтожены] над территорией Воронежской области и один БПЛА — над территорией Белгородской области», — уточнили в ведомстве.
Ранее стало известно о последствиях массированной атаки украинских дронов на Кубань в ночь на 17 февраля. Повреждения в результате авианалёта получил 51 жилой дом.
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