Более полусотни домов пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Кубань
Массированная атака украинских беспилотников на Кубань в ночь на 17 февраля привела к повреждению 51 жилого здания. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
В Северском районе пострадали 46 домов, где проживают 122 человека, и два нежилых объекта. В Славянском районе последствия прилётов зафиксированы ещё в пяти постройках.
«Специалисты зафиксировали ущерб, получили необходимые документы от собственников. Владельцам окажут помощь в восстановлении домов», — гласит пост оперштаба.
Напомним, что целью украинских боевиков стал Ильский нефтеперерабатывающий завод. Известно о ранении одной мирной жительницы.
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