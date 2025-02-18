Более полусотни домов пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Кубань

Массированная атака украинских беспилотников на Кубань в ночь на 17 февраля привела к повреждению 51 жилого здания. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Северском районе пострадали 46 домов, где проживают 122 человека, и два нежилых объекта. В Славянском районе последствия прилётов зафиксированы ещё в пяти постройках.