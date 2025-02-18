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Регион
17 февраля, 21:25

Более полусотни домов пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Кубань

Массированная атака украинских беспилотников на Кубань в ночь на 17 февраля привела к повреждению 51 жилого здания. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Северском районе пострадали 46 домов, где проживают 122 человека, и два нежилых объекта. В Славянском районе последствия прилётов зафиксированы ещё в пяти постройках.

«Специалисты зафиксировали ущерб, получили необходимые документы от собственников. Владельцам окажут помощь в восстановлении домов», — гласит пост оперштаба.

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Напомним, что целью украинских боевиков стал Ильский нефтеперерабатывающий завод. Известно о ранении одной мирной жительницы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ernest Rose

Тимур Хингеев
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