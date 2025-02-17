Пьяные россияне инсценировали атаку дрона ради выплаты компенсаций

В Белгородской области местные жители инсценировали атаку дрона с намерением получить денежную компенсацию. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время еженедельного оперативного совещания правительства области. Трансляция мероприятия опубликована на его странице «Вконтакте».

По словам губернатора, инцидент имел место в приграничном Волоконовском районе. Сотрудники службы безопасности региона заметили горящий автомобиль и поспешили к нему, чтобы помочь владельцам. Вблизи находились несколько нетрезвых россиян, один из которых подбежал к машине с устройством, напоминающим беспилотник, и бросил его в пылающий автомобиль.

«Есть признаки сожжения автомобиля с целью получения компенсации с обоснованием через атаку со стороны ВСУ», — сказал Гладков, назвав случай вопиющим. За подстроенную атаку местные жители планировали получить компенсацию от 10 до 100 тысяч рублей за полную утрату имущества.