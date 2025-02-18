Подоляка рассказал о «дискотеке» близ Суджи с участием дронов
После захвата села Свердликово в Курской области, расположенного близ Суджи, активизировалась военная деятельность. Об этом сообщил российский военный корреспондент Юрий Подоляка в интервью телеканалу «Царьград».
Село Свердликово находится всего в семи километрах от ключевой трассы Сумы — Суджа, и его контроль имеет стратегическое значение, так как позволит ограничить передвижение украинских войск по этой дороге. По словам Подоляки, после закрепления позиций ВСУ будут подвергаться атакам с разных направлений.
«Ночью на дороге развернулась настоящая «дискотека», где наши дроны и вражеские машины соревновались друг с другом. Преимущество — на стороне наших дронов», — отметил он.
Военкор также добавил, что текущая ситуация на фронте указывает на то, что боевые столкновения будут происходить регулярно. Атаки проводятся российскими силами, действующими со стороны Черкасской Конопельки.
Ранее Life.ru сообщал, что российские морпехи 810-й бригады на «Северном» направлении устроили засаду и нанесли решающий удар по украинскому конвою, движущемуся вглубь Курской области. Командир гаубичного взвода с позывным Гром рассказал, что сначала российские солдаты заняли позицию, откуда заметили колонну ВСУ.
Kandinsky 3.1 / Life.ru