После захвата села Свердликово в Курской области, расположенного близ Суджи, активизировалась военная деятельность. Об этом сообщил российский военный корреспондент Юрий Подоляка в интервью телеканалу «Царьград».

Село Свердликово находится всего в семи километрах от ключевой трассы Сумы — Суджа, и его контроль имеет стратегическое значение, так как позволит ограничить передвижение украинских войск по этой дороге. По словам Подоляки, после закрепления позиций ВСУ будут подвергаться атакам с разных направлений.

«Ночью на дороге развернулась настоящая «дискотека», где наши дроны и вражеские машины соревновались друг с другом. Преимущество — на стороне наших дронов», — отметил он.

Военкор также добавил, что текущая ситуация на фронте указывает на то, что боевые столкновения будут происходить регулярно. Атаки проводятся российскими силами, действующими со стороны Черкасской Конопельки.