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17 февраля, 13:14

Российская армия открыла себе дорогу на Суджу

«Военный осведомитель» раскрыл значение освобождённого курского Свердликово

Село Свердликово в Курской области имеет ключевое значение на трассе 38К-030 Рыльск-Коренево-Суджа. Его освобождение от украинских сил открывает российской армии возможность продвижения на Суджу с северо-западного направления, сообщает «Военный осведомитель».

Долгое время противник удерживал контроль над этим приграничным населённым пунктом, где находится переправа через реку Локня. В статье подчеркивается, что теперь расстояние до окраин Заолешенки составляет всего 8-9 километров, что затрудняет доступ к главной логистической линии ВСУ в Судже. Министерство обороны России 17 февраля сообщило об освобождении Свердликово в результате активных действий подразделений группировки войск «Север».

Пили из ручьёв и партизанили: Три российских срочника 50 дней шли к своим под носом ВСУ у Суджи
Пили из ручьёв и партизанили: Три российских срочника 50 дней шли к своим под носом ВСУ у Суджи

Ранее Life.ru сообщал, что российские морпехи 810-й бригады на «Северном» направлении устроили засаду и нанесли решающий удар по украинскому конвою, движущемуся вглубь Курской области. Командир гаубичного взвода с позывным Гром рассказал, что сначала российские солдаты заняли позицию, откуда заметили колонну ВСУ.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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