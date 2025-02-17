Село Свердликово в Курской области имеет ключевое значение на трассе 38К-030 Рыльск-Коренево-Суджа. Его освобождение от украинских сил открывает российской армии возможность продвижения на Суджу с северо-западного направления, сообщает «Военный осведомитель».

Долгое время противник удерживал контроль над этим приграничным населённым пунктом, где находится переправа через реку Локня. В статье подчеркивается, что теперь расстояние до окраин Заолешенки составляет всего 8-9 километров, что затрудняет доступ к главной логистической линии ВСУ в Судже. Министерство обороны России 17 февраля сообщило об освобождении Свердликово в результате активных действий подразделений группировки войск «Север».