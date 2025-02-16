Пили из ручьёв и партизанили: Три российских срочника 50 дней шли к своим под носом ВСУ у Суджи

Военнослужащий ВС РФ Сергей Ершов почти полтора месяца лесными тропами добирался до наших позиций после того, как его опорный пункт атаковали украинские бойцы в Курской области ещё в августе 2024 года. Об этом рассказала «Царьграду» мать солдата. По её словам, сын смог не только выжить, но и собрать ценные сведения о расположении противника и занятых им территориях.

19-летнего Сергея призвали на срочную службу из Череповца в декабре 2023 года, распределив в мотострелковые войска. Военный взял себе позывной Электрик и был причислен к подразделению у села Нижний Клин в Суджанском районе Курской области. 7 августа 2024 года ВСУ вторглись в регион, и опорник Ершова попал под массированный обстрел противника. Солдат выскочил из него и вместе с 11 сослуживцами укрылся в лесу.

В какой-то момент стало понятно, что надо пробираться к своим, потому что область атаковали сотни украинских боевиков. Группа приняла решение, что выходить из окружения надо по двое или по трое, чтобы оставаться незамеченными. Ершов и два его товарища неделями выживали в условиях осеннего холода и отсутствия еды: пили из ручьёв, ели ягоды, находили овощи на брошенных огородах. К местным выходить боялись, так как было неясно, выдадут или нет в руки ВСУ, опасаясь за себя.

18 сентября парни попали под обстрел, Ершов был ранен, ногу почти не чувствовал. А 28 сентября повезло увидеть позиции спецназа «Ахмат» ВС РФ. Тогда ещё мужчина не понимал, кто перед ним, но истощение и замутнённое сознание уже притупило чувство опасности. С автоматом на перевес Ершов вышел к бойцам хромой, грязный, с трудом говоривший. За время скитаний Сергей с товарищами фиксировали местоположения ВСУ, вели подсчёт личного состава противника, по сути, — партизанили, несмотря на своё тяжёлое положение.

«У Коряги [позывной одного из сослуживцев Ершова] был простенький мобильник, и они там как-то координаты отмечали, потом нашим обо всём доложили. Ахматовцы их поблагодарили, информация пригодилась», — рассказала мать Сергея.

Ершов прошёл несколько госпиталей и даже смог вернуться в свою часть, чтобы дослужить срок. Он по-прежнему старается быть полезным родине и верит, что ВСУ ответят за все свои преступления.