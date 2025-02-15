Хинштейн: Реестр пропавших людей в Курской области запустят в ближайшее время

По его словам, данный ресурс будет размещён на официальном сайте правительства региона и будет включать в себя полную информацию о лицах, с которыми утрачены связи, данные о текущих розыскных делах, а также полезные справочные сведения и контактные данные Управления МВД по Курской области и служб, занимающихся непосредственно розыском. Ожидается, что реестр будет запущен в ближайшее время.

Хинштейн ранее рассказал о том, как во время отступления из села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области украинские военнослужащие бросали гранаты в подвалы, где прятались мирные жители от обстрелов. Глава региона встретился с местными жителями, которые вернулись в освобождённое село. Один из жителей, глава семьи Дурневых, сообщил, что во время захвата села украинскими силами в нем оставалось более 60 человек, однако не все они дожили до момента освобождения.