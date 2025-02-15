Хинштейн: Реестр пропавших людей в Курской области запустят в ближайшее время
Власти Курской области создали электронный реестр для людей, с которыми их родственники потеряли контакт. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн, подводя итоги заседания рабочей группы, занимающейся поиском пропавших.
По его словам, данный ресурс будет размещён на официальном сайте правительства региона и будет включать в себя полную информацию о лицах, с которыми утрачены связи, данные о текущих розыскных делах, а также полезные справочные сведения и контактные данные Управления МВД по Курской области и служб, занимающихся непосредственно розыском. Ожидается, что реестр будет запущен в ближайшее время.
Хинштейн ранее рассказал о том, как во время отступления из села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области украинские военнослужащие бросали гранаты в подвалы, где прятались мирные жители от обстрелов. Глава региона встретился с местными жителями, которые вернулись в освобождённое село. Один из жителей, глава семьи Дурневых, сообщил, что во время захвата села украинскими силами в нем оставалось более 60 человек, однако не все они дожили до момента освобождения.
Telegram/Александр Хинштейн