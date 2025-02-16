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Регион
16 февраля, 04:39

За ночь силы ПВО уничтожили один беспилотник над Курской областью

Ночью в Курской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат с помощью дежурных средств ПВО. Об этом сообщило Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области», говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

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А в ночь на 15 февраля силам противовоздушной обороны пришлось работать в четырёх областях России. Суммарно ликвидировано 40 украинских беспилотников. Больше всего сбили в Волгоградской области — 17 БПЛА.

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Артём Гапоненко
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