За ночь силы ПВО уничтожили один беспилотник над Курской областью
Ночью в Курской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат с помощью дежурных средств ПВО. Об этом сообщило Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
А в ночь на 15 февраля силам противовоздушной обороны пришлось работать в четырёх областях России. Суммарно ликвидировано 40 украинских беспилотников. Больше всего сбили в Волгоградской области — 17 БПЛА.
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