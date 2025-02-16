За ночь силы ПВО уничтожили один беспилотник над Курской областью

Ночью в Курской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат с помощью дежурных средств ПВО. Об этом сообщило Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.