Силы ПВО России за ночь сбили 40 украинских беспилотников
Силам противовоздушной обороны минувшей ночью пришлось работать в четырёх областях России. Суммарно ликвидировано 40 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
Больше всего сбили в Волгоградской области — 17 БПЛА. Ещё 12 перехватили в Калужской области, девять — над Ростовской областью и два — над Саратовской областью.
Кроме того, утром были введены временные ограничения сразу в семи аэропортах России. Меры коснулись авиагаваней Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска.
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