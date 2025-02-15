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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 февраля, 04:18

Силы ПВО России за ночь сбили 40 украинских беспилотников

Силам противовоздушной обороны минувшей ночью пришлось работать в четырёх областях России. Суммарно ликвидировано 40 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего сбили в Волгоградской области — 17 БПЛА. Ещё 12 перехватили в Калужской области, девять — над Ростовской областью и два — над Саратовской областью.

Пожар из-за атаки БПЛА вспыхнул на промышленном предприятии в Калужской области
Пожар из-за атаки БПЛА вспыхнул на промышленном предприятии в Калужской области

Кроме того, утром были введены временные ограничения сразу в семи аэропортах России. Меры коснулись авиагаваней Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска.

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Артур Лапсаков
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