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Регион
15 февраля, 04:10

Временные ограничения введены в семи аэропортах России

Временные ограничения на полёты введены в семи аэропортах России. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Приём и выпуск воздушных судов приостановлены в воздушных гаванях Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска.

БПЛА сбили над тремя районами Ростовской области
БПЛА сбили над тремя районами Ростовской области

Ранее Life.ru рассказывал, как в столичном аэропорту Домодедово загорелся снегоуборщик. В пресс-службе авиагавании уточнили, что пострадавших в результате инцидента нет.

Обложка ©

Unsplash / Olivia Anne Snyder

Артур Лапсаков
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