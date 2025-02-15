Временные ограничения введены в семи аэропортах России

Временные ограничения на полёты введены в семи аэропортах России. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Приём и выпуск воздушных судов приостановлены в воздушных гаванях Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска.