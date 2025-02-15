Снегоуборщик загорелся на взлётно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово

В аэропорту Домодедово произошёл серьёзный пожар. На взлётно-посадочной полосе загорелся снегоуборщик. На данный момент информации о пострадавших нет.

В аэропорту Домодедово загорелся снегоуборщик. Видео © Telegram / SHOT

По данным SHOT, на месте происшествия работают экстренные службы. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.