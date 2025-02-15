Снегоуборщик загорелся на взлётно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово
В аэропорту Домодедово произошёл серьёзный пожар. На взлётно-посадочной полосе загорелся снегоуборщик. На данный момент информации о пострадавших нет.
В аэропорту Домодедово загорелся снегоуборщик. Видео © Telegram / SHOT
По данным SHOT, на месте происшествия работают экстренные службы. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Удмуртии пенсионерка хотела изгнать нечисть в квартире с помощью парафиновой свечи, но случайно устроила пожар. Как только женщина обнаружила огонь, выбежала на улицу. Соседи вызвали экстренные службы, сотрудники всё потушили.
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Telegram / SHOT