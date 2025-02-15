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14 февраля, 21:33

Снегоуборщик загорелся на взлётно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово

В аэропорту Домодедово произошёл серьёзный пожар. На взлётно-посадочной полосе загорелся снегоуборщик. На данный момент информации о пострадавших нет.

В аэропорту Домодедово загорелся снегоуборщик. Видео © Telegram / SHOT

По данным SHOT, на месте происшествия работают экстренные службы. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

Пожар в частном доме унёс жизни троих жителей Подмосковья
Пожар в частном доме унёс жизни троих жителей Подмосковья

Ранее Life.ru рассказывал, как в Удмуртии пенсионерка хотела изгнать нечисть в квартире с помощью парафиновой свечи, но случайно устроила пожар. Как только женщина обнаружила огонь, выбежала на улицу. Соседи вызвали экстренные службы, сотрудники всё потушили.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Артём Гапоненко
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