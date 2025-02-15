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Регион
15 февраля, 10:17

Шапша: Средства ПВО сбили 12 украинских БПЛА в Калужской области

Российские системы противовоздушной обороны утром 15 февраля сбили 12 БПЛА ВСУ в Дзержинском районе Калужской области. Об этом в личном телеграм-канале проинформировал губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня ранним утром на территории Дзержинского района силами ПВО были уничтожены 12 БПЛА. Как рассказывал ранее — на территории промышленного предприятия в результате падения БПЛА возникло возгорание. По информации МЧС, все очаги возгорания были ликвидированы», — сказано в публикации.

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Напомним, об атаке беспилотников ВСУ по Калужской области стало известно сегодня утром. Вражеское нападение привело к пожару на одном из промышленных предприятий, куда оперативно прибыли специалисты экстренных служб. Никто не пострадал.

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Shutterstock / FOTODOM / aappp

Юрий Лысенко
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