Шапша: Средства ПВО сбили 12 украинских БПЛА в Калужской области

Российские системы противовоздушной обороны утром 15 февраля сбили 12 БПЛА ВСУ в Дзержинском районе Калужской области. Об этом в личном телеграм-канале проинформировал губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня ранним утром на территории Дзержинского района силами ПВО были уничтожены 12 БПЛА. Как рассказывал ранее — на территории промышленного предприятия в результате падения БПЛА возникло возгорание. По информации МЧС, все очаги возгорания были ликвидированы», — сказано в публикации.