В Волгограде один человек пострадал в результате атаки 17 украинских БПЛА

Один человек получил ранения в результате ночной атаки 17 украинских БПЛА на территорию Волгоградской области. Пострадавший передан в руки врачей, сообщает администрация региона.

«По уточненным данным, на юге Волгограда зафиксировано падение обломков на кровлю жилого дома и повреждение припаркованного автомобиля. Лёгкие травмы получил один человек — врачи оказывают ему необходимую помощь», – рассказали власти.

Работники экстренных служб уже на месте, они ликвидируют последствий падения обломков БПЛА.