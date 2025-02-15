В Волгограде один человек пострадал в результате атаки 17 украинских БПЛА
Один человек получил ранения в результате ночной атаки 17 украинских БПЛА на территорию Волгоградской области. Пострадавший передан в руки врачей, сообщает администрация региона.
«По уточненным данным, на юге Волгограда зафиксировано падение обломков на кровлю жилого дома и повреждение припаркованного автомобиля. Лёгкие травмы получил один человек — врачи оказывают ему необходимую помощь», – рассказали власти.
Работники экстренных служб уже на месте, они ликвидируют последствий падения обломков БПЛА.
Как уже писал Life.ru, силам противовоздушной обороны минувшей ночью пришлось работать в четырёх областях России. Суммарно ликвидировано 40 украинских беспилотников.
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