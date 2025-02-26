Серия взрывов раздалась над Анапой, сработали системы ПВО

Серия взрывов нарушила ночной покой жителей черноморского побережья РФ. Громкие звуки разбудили жителей Анапы, а также посёлков Виноградный и Витязево, выяснил SHOT. По предварительным данным, сработали системы противовоздушной обороны.

Местные жители утверждают, что слышали от пяти до десяти взрывов в небе. Городские и краевые власти произошедшее пока не комментировали.

Взрывы над Анапой. Видео © Telegram / SHOT