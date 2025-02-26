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Регион
25 февраля, 23:06

Серия взрывов раздалась над Анапой, сработали системы ПВО

SHOT: От пяти до десяти взрывов прогремели над Анапой

Серия взрывов нарушила ночной покой жителей черноморского побережья РФ. Громкие звуки разбудили жителей Анапы, а также посёлков Виноградный и Витязево, выяснил SHOT. По предварительным данным, сработали системы противовоздушной обороны.

Местные жители утверждают, что слышали от пяти до десяти взрывов в небе. Городские и краевые власти произошедшее пока не комментировали.

Взрывы над Анапой. Видео © Telegram / SHOT

Расчёты ПВО ликвидировали три украинских БПЛА за полчаса в двух регионах
Расчёты ПВО ликвидировали три украинских БПЛА за полчаса в двух регионах

Ранее дежурные силы ПВО также уничтожили четыре украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря. БПЛА были ликвидированы на значительном удалении от береговой линии Крыма и на высоте около полутора километров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AzizAlbagshi

Антон Голыбин
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