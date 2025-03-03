Появилось видео мощных взрывов на предприятии в Уфе

Ночные взрывы в Уфе попали в объектив уличной видеокамеры. Запись с яркими вспышками на местном предприятии «Уфаоргсинтез» появились в распоряжении SHOT.

На кадрах видно, как сначала в районе производственной площадки происходит небольшой взрыв. Через считанные секунды там же раздаётся второй взрыв гораздо большей мощности.

Момент взрыва. Видео © Telegram / SHOT