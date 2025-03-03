Появилось видео мощных взрывов на предприятии в Уфе
SHOT опубликовал видео мощных взрывов в Уфе
Ночные взрывы в Уфе попали в объектив уличной видеокамеры. Запись с яркими вспышками на местном предприятии «Уфаоргсинтез» появились в распоряжении SHOT.
На кадрах видно, как сначала в районе производственной площадки происходит небольшой взрыв. Через считанные секунды там же раздаётся второй взрыв гораздо большей мощности.
Момент взрыва. Видео © Telegram / SHOT
Взрывы в столице Башкортостана прогремели в ночь на 3 марта. Два громких хлопка разбудили местных жителей около 00:45 мск. Незадолго до произошедшего над городом был слышен характерный звук пролёта БПЛА.
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Telegram / SHOT