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2 марта, 23:26

Появилось видео мощных взрывов на предприятии в Уфе

SHOT опубликовал видео мощных взрывов в Уфе

Ночные взрывы в Уфе попали в объектив уличной видеокамеры. Запись с яркими вспышками на местном предприятии «Уфаоргсинтез» появились в распоряжении SHOT.

На кадрах видно, как сначала в районе производственной площадки происходит небольшой взрыв. Через считанные секунды там же раздаётся второй взрыв гораздо большей мощности.

Момент взрыва. Видео © Telegram / SHOT

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Взрывы в столице Башкортостана прогремели в ночь на 3 марта. Два громких хлопка разбудили местных жителей около 00:45 мск. Незадолго до произошедшего над городом был слышен характерный звук пролёта БПЛА.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Пушкарев
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