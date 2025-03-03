Названа предварительная причина пожара на НПЗ в Уфе
МЧС: Причиной пожара на НПЗ в Уфе могли стать технологические процессы
В пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии сообщили, что предварительной причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе стали технологические процессы.
На месте происшествия в данный момент трудятся специалисты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. В их заявлении уточняется, что, согласно предварительным данным, инцидент может быть связан именно с особенностями технологического процесса.
Напомним, этой ночью случился пожар на НПЗ в Уфе. Перед возгоранием на предприятии прогремели громкие взрывы. Они раздались около 00:45 мск. Инцидент произошёл на «Уфаоргсинтезе». Вскоре туда направили передвижную лабораторию для взятия проб воздуха.
Шедеврум / Life.ru