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3 марта, 05:36

Названа предварительная причина пожара на НПЗ в Уфе

МЧС: Причиной пожара на НПЗ в Уфе могли стать технологические процессы

В пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии сообщили, что предварительной причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе стали технологические процессы.

На месте происшествия в данный момент трудятся специалисты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. В их заявлении уточняется, что, согласно предварительным данным, инцидент может быть связан именно с особенностями технологического процесса.

Открытое горение на территории НПЗ в Уфе ликвидировано
Открытое горение на территории НПЗ в Уфе ликвидировано

Напомним, этой ночью случился пожар на НПЗ в Уфе. Перед возгоранием на предприятии прогремели громкие взрывы. Они раздались около 00:45 мск. Инцидент произошёл на «Уфаоргсинтезе». Вскоре туда направили передвижную лабораторию для взятия проб воздуха.

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Шедеврум / Life.ru

Оксана Попова
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