Названа предварительная причина пожара на НПЗ в Уфе

В пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии сообщили, что предварительной причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе стали технологические процессы.

На месте происшествия в данный момент трудятся специалисты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. В их заявлении уточняется, что, согласно предварительным данным, инцидент может быть связан именно с особенностями технологического процесса.