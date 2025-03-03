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Регион
3 марта, 05:19

Открытое горение на территории НПЗ в Уфе ликвидировано

Сотрудники МЧС Башкирии ликвидировали открытое горение на НПЗ в Уфе

Сотрудники МЧС Башкирии ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Уфе. Об этом доложила пресс-служба регионального ведомства.

«Открытое горение на территории завода ликвидировано. Вблизи предприятия превышения вредных веществ не зафиксировано», — говорится в сообщении.

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Напомним, этой ночью случился пожар на НПЗ в Уфе. Перед возгоранием на предприятии прогремели громкие взрывы. Они раздались около 00:45 мск. Инцидент произошёл на «Уфаоргсинтезе». Вскоре туда направили передвижную лабораторию для взятия проб воздуха.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Николай Рюмин
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