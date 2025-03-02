«Очень близко к домам»: Пожары в Приморье вплотную подобрались к жилым районам

В некоторых частях Приморского края бушующие лесные пожары приблизились к жилым районам. По словам местной жительницы Марии, из-за задымления становится сложно дышать.

«У нас в посёлке Заводском уже всё потушили, огонь очень близко был с жилыми частными домами, расположенными на пустыре. Со стороны все дома стоят на месте, задымление было очень сильным», — сказала она в беседе с «Газетой.ru».

Один из местных жителей отметил, что самый мощный пожар произошёл в долине реки Артёмовка, между сёлами Многоудобное и Штыково. Ещё одна женщина добавила, что такие пожары возникают ежегодно, однако случаев распространения огня на жилые здания пока не зарегистрировано.

«Каждый день идёт пал травы в разных районах. В нашем населённом пункте (город Артём) реакция служб хорошая, случаев перекидывания огня на строения не слышала. В основном горят поля», — уточнила она.