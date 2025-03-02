«Очень близко к домам»: Пожары в Приморье вплотную подобрались к жилым районам
Природные пожары в Приморье вплотную подобрались к жилым домам
В некоторых частях Приморского края бушующие лесные пожары приблизились к жилым районам. По словам местной жительницы Марии, из-за задымления становится сложно дышать.
«У нас в посёлке Заводском уже всё потушили, огонь очень близко был с жилыми частными домами, расположенными на пустыре. Со стороны все дома стоят на месте, задымление было очень сильным», — сказала она в беседе с «Газетой.ru».
Один из местных жителей отметил, что самый мощный пожар произошёл в долине реки Артёмовка, между сёлами Многоудобное и Штыково. Ещё одна женщина добавила, что такие пожары возникают ежегодно, однако случаев распространения огня на жилые здания пока не зарегистрировано.
«Каждый день идёт пал травы в разных районах. В нашем населённом пункте (город Артём) реакция служб хорошая, случаев перекидывания огня на строения не слышала. В основном горят поля», — уточнила она.
Напомним, в Приморском крае бушуют лесные пожары, которые в этом году начались раньше из-за недостатка снега зимой. Согласно информации от МЧС, за последние 24 часа в регионе зарегистрировано не менее 10 природных возгораний, общая площадь которых превышает 3 тысячи гектаров. Усложняет ситуацию сильный ветер.
Life.ru / Шедеврум