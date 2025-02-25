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Регион
25 февраля, 06:53

Не менее пяти человек пострадало в результате пожара в многоэтажном доме в Москве

ТАСС: Пять человек пострадало в результате пожара в многоэтажном доме Москвы

Не менее пяти человек пострадали в результате пожара в подъезде многоэтажного жилого дома на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в оперативных службах.

На юго-западе Москвы загорелся подъезд многоэтажного жилого дома. Видео © Telegram / SHOT

«По предварительным данным, в результате пожара пострадали пять человек. Люди надышались угарным газом», — сказал собеседник в беседе с ТАСС.

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Напомним, сегодня утром стало известно о пожаре, вспыхнувшем на юго-западе Москвы на улице Академика Варги. На место оперативно прибыли экстренные службы, которые сумели потушить пожар и спасти жильцов дома. Всего — восемь человек, в том числе двоих детей.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Мария Любицкая
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