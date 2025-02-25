Не менее пяти человек пострадало в результате пожара в многоэтажном доме в Москве

Не менее пяти человек пострадали в результате пожара в подъезде многоэтажного жилого дома на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в оперативных службах.

На юго-западе Москвы загорелся подъезд многоэтажного жилого дома. Видео © Telegram / SHOT

«По предварительным данным, в результате пожара пострадали пять человек. Люди надышались угарным газом», — сказал собеседник в беседе с ТАСС.