Не менее пяти человек пострадало в результате пожара в многоэтажном доме в Москве
ТАСС: Пять человек пострадало в результате пожара в многоэтажном доме Москвы
Не менее пяти человек пострадали в результате пожара в подъезде многоэтажного жилого дома на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в оперативных службах.
На юго-западе Москвы загорелся подъезд многоэтажного жилого дома. Видео © Telegram / SHOT
«По предварительным данным, в результате пожара пострадали пять человек. Люди надышались угарным газом», — сказал собеседник в беседе с ТАСС.
Напомним, сегодня утром стало известно о пожаре, вспыхнувшем на юго-западе Москвы на улице Академика Варги. На место оперативно прибыли экстренные службы, которые сумели потушить пожар и спасти жильцов дома. Всего — восемь человек, в том числе двоих детей.
Telegram / SHOT