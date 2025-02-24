В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар в здании Обуховской больницы
Пожар в Обуховской больнице в Санкт-Петербурге. Обложка © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
Пожар вспыхнул в здании Обуховской больницы в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Согласно информации оперативных служб, возгорание удалось локализовать.
«Возгорание возникло в историческом здании Обуховской больницы по адресу: Загородный проспект, 47. Происходило горение на 2-м и 3-м этажах, а также на кровле», — сказал собеседник ТАСС.
Уточняется, что пожар локализован на площади 200 квадратных метров. Данные о пострадавших отсутствуют. В последние годы в корпусах Обуховской больницы располагалась клиника военно-морской терапии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.
Ранее в Петербурге загорелся недостроенный корпус больницы на улице Авангардной. Огонь охватил 30 квадратных метров.