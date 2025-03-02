«Всё в огне»: Очевидцы показали огненный ад на дорогах Приморья из-за пожаров

В Приморском крае полыхают природные пожары, которые в этом году начались в регионе раньше из-за малоснежной зимы. Очевидцы публикуют кадры, как огонь буквально вырывается на дорогу и угрожает проезжающим автомобилям.

Пожары в Приморье. Видео © VK / Страница новостей

Как утверждается, видео снято на проезжей части, ведущей от села Перетино в сторону города Партизанска. Водители прорываются через завесу огня и дыма, видимость практически нулевая. На кадрах автомобилист едва успевает отвернуть от впереди едущей машины, не успев заметить её из-за огненного препятствия. Губернатор Олег Кожемяко объявил в 9 муниципалитетах края региональный уровень реагирования.

«Особый уровень реагирования решением губернатора с 1 марта введён в Хасанском, Октябрьском, Михайловском, Ханкайском, Пограничном, Шкотовском, Хорольском, Партизанском округах и Надеждинском районе. Это позволит мобилизовать дополнительные силы и средства для ликвидации возгораний», — говорится на сайте регионального правительства.

По данным МЧС, за последние сутки на территории края зафиксировано как минимум 10 природных пожаров, площадь которых превысила 3 тысячи гектаров. Ситуация осложняется порывистым ветром. По словам Кожемяко, каждый очаг возгорания должен тушиться пожарными в течение суток, губернатор раскритиковал ряд местных чиновников за нерасторопность в принятии решений в связи с ЧП.