Обрушение конструкций произошло на горящем складе в Подмосковье, площадь пожара растёт
Площадь пожара на складе в Подмосковье возросла до 5 тыс. кв. метров
Обрушение конструкций произошло на горящем складе в Подмосковье, площадь пожара растёт. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России, которая также обнародовала кадры с места происшествия.
Кадры с места тушения пожара на складе в Подмосковье. Видео © VK / МЧС России
«На подмосковном складе обрушилась конструкция здания на 800 квадратах. Площадь пожара увеличилась до 5 000 квадратов», — рассказали в ведомстве.
Напомним, пожар охватил складское помещение с пластиковой продукцией в подмосковной деревне Большое Буньково. На месте работают 45 сотрудников и десять единиц техники МЧС России.
VK / МЧС России