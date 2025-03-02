Обрушение конструкций произошло на горящем складе в Подмосковье, площадь пожара растёт. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России, которая также обнародовала кадры с места происшествия.

Кадры с места тушения пожара на складе в Подмосковье. Видео © VK / МЧС России

«На подмосковном складе обрушилась конструкция здания на 800 квадратах. Площадь пожара увеличилась до 5 000 квадратов», — рассказали в ведомстве.