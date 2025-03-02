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2 марта, 05:06

Обрушение конструкций произошло на горящем складе в Подмосковье, площадь пожара растёт

Площадь пожара на складе в Подмосковье возросла до 5 тыс. кв. метров

Обрушение конструкций произошло на горящем складе в Подмосковье, площадь пожара растёт. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России, которая также обнародовала кадры с места происшествия.

Кадры с места тушения пожара на складе в Подмосковье. Видео © VK / МЧС России

«На подмосковном складе обрушилась конструкция здания на 800 квадратах. Площадь пожара увеличилась до 5 000 квадратов», — рассказали в ведомстве.

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Напомним, пожар охватил складское помещение с пластиковой продукцией в подмосковной деревне Большое Буньково. На месте работают 45 сотрудников и десять единиц техники МЧС России.

Обложка ©

VK / МЧС России

Оксана Попова
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