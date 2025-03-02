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2 марта, 03:49

Склад пластиковой продукции горит в Подмосковье на площади 3,3 тыс. квадратов

Пожар охватил складское помещение с пластиковой продукцией в подмосковной деревне Большое Буньково. По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 3,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

«На месте работают 45 сотрудников и десять единиц техники МЧС России. Силы и средства наращиваются», — говорится в публикации.

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Склад макулатуры площадью 1,5 тысячи квадратов полыхает в Ростове-на-Дону

Несколькими днями ранее в Москве также вспыхнула многоэтажка. Спасателям удалось вывести из огня восемь человек. В результате возгорания пострадали не менее пяти человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexander Piragis

Тимур Хингеев
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