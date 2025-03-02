Склад пластиковой продукции горит в Подмосковье на площади 3,3 тыс. квадратов

Пожар охватил складское помещение с пластиковой продукцией в подмосковной деревне Большое Буньково. По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 3,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

«На месте работают 45 сотрудников и десять единиц техники МЧС России. Силы и средства наращиваются», — говорится в публикации.