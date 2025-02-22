Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 06:34

Склад макулатуры площадью 1,5 тысячи квадратов полыхает в Ростове-на-Дону

Склад с макулатурой полыхает на улице Доватора в Ростове-на-Дону на площади 1,5 тыс. кв. метров, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Местные жители выкладывают в Сети кадры с места событий. По их словам, дым видно со всех частей города.

Склад с макулатурой полыхает в Ростове-на-Дону на площади 1,5 тыс. кв. метров. Видео © VK/Это Ростов! Новости / Телеграм/Ростов №1

«08:26 мск Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 148Г, загорание складского помещения с макулатурой. По оперативным данным, площадь — 1,5 тыс. кв. м», — уточнили в МЧС.

Для тушения пожара на место прибыли 13 единиц техники и 45 сотрудников МЧС. Причина возгорания выясняется. О пострадавших сведений нет.

Ранее крупный пожар охватил несколько жилых домов в рабочем посёлке под Тюменью. Там огонь распространился на площади в 200 квадратов. Обошлось без пострадавших.

Двое детей и двое подростков погибли при пожаре в частном доме в селе под Омском
Двое детей и двое подростков погибли при пожаре в частном доме в селе под Омском
Обложка ©

Телеграм/Ростов №1

Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar