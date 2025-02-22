Склад макулатуры площадью 1,5 тысячи квадратов полыхает в Ростове-на-Дону

Склад с макулатурой полыхает на улице Доватора в Ростове-на-Дону на площади 1,5 тыс. кв. метров, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Местные жители выкладывают в Сети кадры с места событий. По их словам, дым видно со всех частей города.

Склад с макулатурой полыхает в Ростове-на-Дону на площади 1,5 тыс. кв. метров. Видео © VK/Это Ростов! Новости / Телеграм/Ростов №1

«08:26 мск Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 148Г, загорание складского помещения с макулатурой. По оперативным данным, площадь — 1,5 тыс. кв. м», — уточнили в МЧС.

Для тушения пожара на место прибыли 13 единиц техники и 45 сотрудников МЧС. Причина возгорания выясняется. О пострадавших сведений нет.