Страшный пожар охватил несколько жилых домов в рабочем посёлке под Тюменью

Сильнейший пожар начался в рабочем посёлке Винзили Тюменской области. Сообщение о возгорании поступило в региональное МЧС в шестом часу вечера. На место пожара выехали 19 сотрудников подразделений и шесть единиц техники.

Ранее Life.ru рассказал о пожаре в Чувашии, в результате которого погибли два ребёнка. Частный дом загорелся в посёлке Алтарь, где жила семья из четырёх человек. Во время тушения огня были найдены тела двух мальчиков двух и четырёх лет. Родителей погибших ребят доставили в больницу.