Страшный пожар охватил несколько жилых домов в рабочем посёлке под Тюменью
МЧС: Частные дома и постройка загорелись в посёлке Винзили Тюменской области
Пожар в посёлке Винзили ликвидировали. Обложка © Telegram / МЧС Тюменской области
Сильнейший пожар начался в рабочем посёлке Винзили Тюменской области. Сообщение о возгорании поступило в региональное МЧС в шестом часу вечера. На место пожара выехали 19 сотрудников подразделений и шесть единиц техники.
Сильный пожар в посёлке Винзили Тюменской области. Видео © Telegram / Тюмень №1
Огонь повредил частный дом и постройку, на общей площади около 200 квадратных метров. На данный момент пламя уже ликвидировали.
«По предварительным данным, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru рассказал о пожаре в Чувашии, в результате которого погибли два ребёнка. Частный дом загорелся в посёлке Алтарь, где жила семья из четырёх человек. Во время тушения огня были найдены тела двух мальчиков двух и четырёх лет. Родителей погибших ребят доставили в больницу.