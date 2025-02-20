Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 14:53

Страшный пожар охватил несколько жилых домов в рабочем посёлке под Тюменью

МЧС: Частные дома и постройка загорелись в посёлке Винзили Тюменской области

Пожар в посёлке Винзили ликвидировали. Обложка © Telegram / МЧС Тюменской области

Пожар в посёлке Винзили ликвидировали. Обложка © Telegram / МЧС Тюменской области

Сильнейший пожар начался в рабочем посёлке Винзили Тюменской области. Сообщение о возгорании поступило в региональное МЧС в шестом часу вечера. На место пожара выехали 19 сотрудников подразделений и шесть единиц техники.

Сильный пожар в посёлке Винзили Тюменской области. Видео © Telegram / Тюмень №1

Огонь повредил частный дом и постройку, на общей площади около 200 квадратных метров. На данный момент пламя уже ликвидировали.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении.

Крупный пожар в Москве локализован на 1,5 тыс. квадратах спустя несколько часов
Крупный пожар в Москве локализован на 1,5 тыс. квадратах спустя несколько часов

Ранее Life.ru рассказал о пожаре в Чувашии, в результате которого погибли два ребёнка. Частный дом загорелся в посёлке Алтарь, где жила семья из четырёх человек. Во время тушения огня были найдены тела двух мальчиков двух и четырёх лет. Родителей погибших ребят доставили в больницу.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar