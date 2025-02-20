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Регион
20 февраля, 01:40

Крупный пожар в Москве локализован на 1,5 тыс. квадратах спустя несколько часов

Пожар в здании Института вычислительной техники им. С.А. Лебедева на Варшавском шоссе в Москве локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. О результатах многочасовой работы огнеборцев, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Также ведомство поделилось кадрами работы спасателей на месте инцидента. В объектив камеры попали вертолёт с водосливным устройством и пожарные на автолестницах.

Кадры тушения пожара. Видео © Пресс-служба МЧС

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Напомним, что пожар охватил здание Института вычислительной техники им. С.А. Лебедева вечером 19 февраля. Спасатели даже были вынуждены задействовать вертолёт Ка-32 в тушении возгорания.

Обложка ©

Пресс-служба МЧС

Тимур Хингеев
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