Крупный пожар в Москве локализован на 1,5 тыс. квадратах спустя несколько часов
Пожар в здании Института вычислительной техники им. С.А. Лебедева на Варшавском шоссе в Москве локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. О результатах многочасовой работы огнеборцев, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Также ведомство поделилось кадрами работы спасателей на месте инцидента. В объектив камеры попали вертолёт с водосливным устройством и пожарные на автолестницах.
Кадры тушения пожара. Видео © Пресс-служба МЧС
Напомним, что пожар охватил здание Института вычислительной техники им. С.А. Лебедева вечером 19 февраля. Спасатели даже были вынуждены задействовать вертолёт Ка-32 в тушении возгорания.
Пресс-служба МЧС