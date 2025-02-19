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19 февраля, 20:40

Life.ru публикует кадры масштабного пожара на Варшавском шоссе в Москве

Административное здание загорелось в Москве, огонь охватил 1,5 тысячи квадратов

Крупный пожар охватил административное здание на Варшавском шоссе в Москве. Огонь уже распространился на 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС. По данным ведомства, из сооружения самостоятельно эвакуировались 30 человек, информация о пострадавших пока не поступала.

По данным SHOT, горит Институт вычислительной техники им. С.А. Лебедева. На кадрах с места ЧП видно, что пламя уже разрушило кровлю и верхний этаж. С территории здания слышатся гулкие звуки взрывов.

Административное здание говорит на Варшавском шоссе. Видео © Life.ru

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Life.ru

Антон Голыбин
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