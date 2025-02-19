Life.ru публикует кадры масштабного пожара на Варшавском шоссе в Москве

Крупный пожар охватил административное здание на Варшавском шоссе в Москве. Огонь уже распространился на 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС. По данным ведомства, из сооружения самостоятельно эвакуировались 30 человек, информация о пострадавших пока не поступала.