Life.ru публикует кадры масштабного пожара на Варшавском шоссе в Москве
Административное здание загорелось в Москве, огонь охватил 1,5 тысячи квадратов
Крупный пожар охватил административное здание на Варшавском шоссе в Москве. Огонь уже распространился на 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС. По данным ведомства, из сооружения самостоятельно эвакуировались 30 человек, информация о пострадавших пока не поступала.
По данным SHOT, горит Институт вычислительной техники им. С.А. Лебедева. На кадрах с места ЧП видно, что пламя уже разрушило кровлю и верхний этаж. С территории здания слышатся гулкие звуки взрывов.
Административное здание говорит на Варшавском шоссе. Видео © Life.ru
А в Ленобласти ранее возбудили уголовное дело после пожара в кафе, где пострадали шесть человек. Задержан индивидуальный предприниматель, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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