Двое рабочих загорелись после взрыва на буровой вышке под Тюменью
Пятый канал: Под Тюменью произошёл взрыв на буровой вышке, есть пострадавшие
На газовой буровой вышке в Тюменской области произошёл взрыв. В результате инцидента на Радонежском месторождении пострадали два сотрудника. Оба получили серьёзные травмы, сообщает Пятый канал.
Момент взрыва на буровой вышке в Тюменской области. Видео © Пятый канал
По данным телеканала, сразу же после взрыва на предприятии вспыхнул сильнейший пожар. Два человека оказались в его эпицентре, и, пытаясь спастись, они побежали в сторону, упав на землю. Вскоре к ним подоспел коллега, который начал тушить огонь.
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