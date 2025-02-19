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19 февраля, 12:12

Двое рабочих загорелись после взрыва на буровой вышке под Тюменью

Пятый канал: Под Тюменью произошёл взрыв на буровой вышке, есть пострадавшие

На газовой буровой вышке в Тюменской области произошёл взрыв. В результате инцидента на Радонежском месторождении пострадали два сотрудника. Оба получили серьёзные травмы, сообщает Пятый канал.

Момент взрыва на буровой вышке в Тюменской области. Видео © Пятый канал

По данным телеканала, сразу же после взрыва на предприятии вспыхнул сильнейший пожар. Два человека оказались в его эпицентре, и, пытаясь спастись, они побежали в сторону, упав на землю. Вскоре к ним подоспел коллега, который начал тушить огонь.

Человек пострадал при взрыве на заводе по производству газировки в Новосибирске
Человек пострадал при взрыве на заводе по производству газировки в Новосибирске

Ранее Life.ru рассказывал о взрыве в санатории МВД в Подмосковье, жертвами которого стали три человека — санитарка пансионата, её трёхлетняя дочка и свекровь. Одной из предварительных версий случившегося называют неисправность обогревателя.

Обложка ©

Пятый канал

Мария Любицкая
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