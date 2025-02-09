Три человека стали жертвами взрыва в санатории МВД в Подмосковье

В санатории МВД «Берёзовая роща» в подмосковных Мытищах произошёл пожар, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщается на сайте MK.ru.

Возгорание произошло в корпусе, где несколько квартир отданы правоохранителям под общежитие. По данным источника 360.ru, в здании раздался взрыв, открытое горение видно издалека.