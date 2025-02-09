Три человека стали жертвами взрыва в санатории МВД в Подмосковье
MK: При пожаре в санатории «Берёзовая роща» в Мытищах погибли три человека
В санатории МВД «Берёзовая роща» в подмосковных Мытищах произошёл пожар, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщается на сайте MK.ru.
Возгорание произошло в корпусе, где несколько квартир отданы правоохранителям под общежитие. По данным источника 360.ru, в здании раздался взрыв, открытое горение видно издалека.
Жертвами пожара стали санитарка пансионата, её трёхлетняя дочка и свекровь. На данный момент причина происшествия устанавливается. Одной из предварительных версий называют неисправность обогревателя.
Ранее Life.ru писал о пожаре в бывшем здании Электрозавода. Пламя охватило постройки, которые сдают под фитнес-клуб и студию танцев. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание. Из здания спасли 80 человек, за помощью обратились 16 из них. К настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано.
АГН «Москва» / Мобильный репортёр