Человек пострадал при взрыве на заводе по производству газировки в Новосибирске
Завод в Новосибирске, где произошёл взрыв. Обложка © ГУ МЧС по Новосибирской области
Взрыв прогремел ночью на заводе по производству газировки в Новосибирске. Об этом сообщили в областном управлении МЧС России.
По уточнённой информации, произошла разгерметизация ёмкости для брожения. В результате обрушилась часть кровли на площади около 150 квадратных метров и часть стены на площади около 70 квадратов. Пожара при этом не возникло. Сейчас проводится разбор конструкций.
По данным областной прокуратуры, пострадал 30-летний сотрудник организации. Начата проверка.
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