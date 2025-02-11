Человек пострадал при взрыве на заводе по производству газировки в Новосибирске

Взрыв прогремел ночью на заводе по производству газировки в Новосибирске. Об этом сообщили в областном управлении МЧС России.

По уточнённой информации, произошла разгерметизация ёмкости для брожения. В результате обрушилась часть кровли на площади около 150 квадратных метров и часть стены на площади около 70 квадратов. Пожара при этом не возникло. Сейчас проводится разбор конструкций.