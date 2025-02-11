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11 февраля, 04:58

Человек пострадал при взрыве на заводе по производству газировки в Новосибирске

Завод в Новосибирске, где произошёл взрыв. Обложка © ГУ МЧС по Новосибирской области

Завод в Новосибирске, где произошёл взрыв. Обложка © ГУ МЧС по Новосибирской области

Взрыв прогремел ночью на заводе по производству газировки в Новосибирске. Об этом сообщили в областном управлении МЧС России.

По уточнённой информации, произошла разгерметизация ёмкости для брожения. В результате обрушилась часть кровли на площади около 150 квадратных метров и часть стены на площади около 70 квадратов. Пожара при этом не возникло. Сейчас проводится разбор конструкций.

По данным областной прокуратуры, пострадал 30-летний сотрудник организации. Начата проверка.

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Артур Лапсаков
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