Взрыв газа разнёс несколько комнат в общежитии под Пермью

В Кизеле Пермского края обрушилась межкомнатная стена в общежитии после взрыва газовоздушной смеси, никто не пострадал, сообщили в СК по региону. Сейчас следствие инициировало проверку по факту случившегося.

ЧП в общежитии в Кизеле. Видео © Telegram / СУ СК по Пермскому краю

«Следователями Губахинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю по факту хлопка газовоздушной смеси и обрушения части межкомнатной стены в одном из общежитий города Кизела Пермского края проводится процессуальная проверка», — сказано в тексте.

СК публикует кадры с места ЧП: помещения общежития буквально оказались в руинах, выбиты стёкла и везде сажа после прогремевшего взрыва. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.