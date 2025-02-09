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Регион
9 февраля, 14:54

Взрыв газа разнёс несколько комнат в общежитии под Пермью

В пермском Кизеле обрушилась стена в общежитии из-за взрыва газа

ЧП в общежитии в Кизеле. Видео © Обложка / СУ СК по Пермскому краю

ЧП в общежитии в Кизеле. Видео © Обложка / СУ СК по Пермскому краю

В Кизеле Пермского края обрушилась межкомнатная стена в общежитии после взрыва газовоздушной смеси, никто не пострадал, сообщили в СК по региону. Сейчас следствие инициировало проверку по факту случившегося.

ЧП в общежитии в Кизеле. Видео © Telegram / СУ СК по Пермскому краю

«Следователями Губахинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю по факту хлопка газовоздушной смеси и обрушения части межкомнатной стены в одном из общежитий города Кизела Пермского края проводится процессуальная проверка», — сказано в тексте.

СК публикует кадры с места ЧП: помещения общежития буквально оказались в руинах, выбиты стёкла и везде сажа после прогремевшего взрыва. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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Ранее сообщалось, что в санатории МВД «Берёзовая роща» в подмосковных Мытищах произошёл пожар, в результате которого погибли три человека. Возгорание произошло в корпусе, где несколько квартир отданы правоохранителям под общежитие.

Татьяна Миссуми
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