Семья с ребёнком заживо сгорела в частном доме в Карачаево-Черкессии

Семья из Карачаево-Черкесск погибла в страшном пожаре в частном доме. В жилище не было пожарного извещателя, который мог бы спасти людям жизнь. Об инциденте и его подробностях сообщили пресс-службе МЧС России.

Кадры из сгоревшего дома. Видео © VK / МЧС России

В станице Зеленчукская в Карачаево-Черкессии произошло возгорание в частном доме. После тушения пожара на пепелище сотрудники МЧС обнаружили тела 5-летнего мальчика и его родителей.

Пламя охватило 48 кв. м. В ликвидации пожара приняли участие 7 огнеборцев и 2 единицы техники. На место прибыли сотрудники Следственного комитета, которым предстоит установить все детали случившегося.