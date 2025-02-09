Семья с ребёнком заживо сгорела в частном доме в Карачаево-Черкессии
Сотрудники МЧС на месте пожара. Фото © VK / МЧС России
Семья из Карачаево-Черкесск погибла в страшном пожаре в частном доме. В жилище не было пожарного извещателя, который мог бы спасти людям жизнь. Об инциденте и его подробностях сообщили пресс-службе МЧС России.
Кадры из сгоревшего дома. Видео © VK / МЧС России
В станице Зеленчукская в Карачаево-Черкессии произошло возгорание в частном доме. После тушения пожара на пепелище сотрудники МЧС обнаружили тела 5-летнего мальчика и его родителей.
Пламя охватило 48 кв. м. В ликвидации пожара приняли участие 7 огнеборцев и 2 единицы техники. На место прибыли сотрудники Следственного комитета, которым предстоит установить все детали случившегося.
А ранее в Белгородской области произошёл пожар в частном доме, в котором на момент возгорания находились две малолетних девочки и их бабушка. Спасти смогли только женщину — дети, которым было всего 1 и 3 года, сгорели заживо.