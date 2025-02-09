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Регион
9 февраля, 13:49

Семья с ребёнком заживо сгорела в частном доме в Карачаево-Черкессии

Сотрудники МЧС на месте пожара. Фото © VK / МЧС России

Сотрудники МЧС на месте пожара. Фото © VK / МЧС России

Семья из Карачаево-Черкесск погибла в страшном пожаре в частном доме. В жилище не было пожарного извещателя, который мог бы спасти людям жизнь. Об инциденте и его подробностях сообщили пресс-службе МЧС России.

Кадры из сгоревшего дома. Видео © VK / МЧС России

В станице Зеленчукская в Карачаево-Черкессии произошло возгорание в частном доме. После тушения пожара на пепелище сотрудники МЧС обнаружили тела 5-летнего мальчика и его родителей.

Пламя охватило 48 кв. м. В ликвидации пожара приняли участие 7 огнеборцев и 2 единицы техники. На место прибыли сотрудники Следственного комитета, которым предстоит установить все детали случившегося.

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А ранее в Белгородской области произошёл пожар в частном доме, в котором на момент возгорания находились две малолетних девочки и их бабушка. Спасти смогли только женщину — дети, которым было всего 1 и 3 года, сгорели заживо.

Ольга Сливченко
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