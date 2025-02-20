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Регион
19 февраля, 21:28

В тушении крупного пожара в Москве задействовали вертолёт

Вертолёт Ка-32 Московского авиацентра привлечён к тушению крупного пожара на Варшавском шоссе. Винтокрылая машина задействовала водосливное устройство.

Вертолёт над местом пожара. Видео © Life.ru

По данным МЧС РФ, в борьбе с огнём задействованы свыше 170 спасателей и 50 единиц техники. Пожарные также активно применяют автолестницы.

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Напомним, что пожар охватил здание Института вычислительной техники им. С.А. Лебедева вечером 19 февраля. Огонь уже распространился на площадь 1,5 тысячи квадратных метров и уничтожил большую часть сооружения.

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Life.ru

Илья Пушкарев
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