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22 февраля, 02:28

Двое детей и двое подростков погибли при пожаре в частном доме в селе под Омском

Пожар в частном доме в омском селе Ильичевка. Обложка © Telegram / МЧС Омской области

Пожар в частном доме в омском селе Ильичевка. Обложка © Telegram / МЧС Омской области

В Омской области во время пожара погибли четверо несовершеннолетних. Трагедия случилась в селе Ильичевка, где рано утром 22 февраля загорелся частный дом.

«Соседи заметили дым и вызывали пожарную охрану»,сообщили в МЧС России.

К тому моменту огонь успел распространиться на площади в 64 квадратных метра и охватил почти весь дом. Прибывшие на место пожарные нашли в доме четыре тела. Это были дети 2 и 4 лет, а также два подростка 17 и 19 лет. По предварительным данным МЧС, в момент пожара матери дома не было.

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«Возгорание ликвидируют пять пожарных с помощью трёх единиц техники», —добавили в МЧС.

Пол факту гибели детей и подростков уже началась доследственная проверка. Что стало причиной возгорания, как именно погибли малыши, где были взрослые и почему не смогли выбраться подростки, предстоит выяснить экспертам.

Ранее крупный пожар охватил несколько жилых домов в рабочем посёлке под Тюменью. Там огонь распространился на площади в 200 квадратов. Обошлось без пострадавших.

Лия Мурадьян
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