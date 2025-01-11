Шесть зебр погибли при пожаре в зоопарке в Белгородской области

Шесть зебр погибли во время пожара в зоопарке в Белгородской области. Огонь вспыхнул в зверинце в хуторе Чумаки в Старооскольском городском округе. Там загорелось каркасное тентованное помещение, в котором находились животные.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, огонь распространился на площади 60 квадратных метров. С пожаром боролись 14 сотрудников МЧС. К несчастью, спасти животных не удалось.

Погибшая зебра. Фото © t.me/mchs_official

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Сейчас на месте работают дознаватели МЧС России, которым предстоит выяснить все подробности случившегося и причины пожара.