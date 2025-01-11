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11 января, 19:00

Пожар произошёл в здании психиатрической больницы в подмосковной Яхроме

Пожар произошёл в здании психиатрической больницы в подмосковной Яхроме. Людей в этот момент там, к счастью, не оказалось. По данным Минздрава Подмосковья, там шли ремонтные работы.

«В корпусе медучреждения, где вспыхнул пожар, осуществлялся ремонт. Медицинская помощь там не оказывалась. Пациенты отсутствовали. При возникновении возгорания рабочие своевременно покинули здание, и никто из них не пострадал»,цитирует РИА Новости заявление пресс-службы ведомства.

Пожарные потушили психбольницу. Видео © Telegram/mchs_official

Пламя охватило крышу нежилого здания площадью 1000 квадратных метров. В пресс-службе МЧС РФ заявили, что из огня спасли четырёх человек. Экстренные службы уточнили, что огонь повредил крышу психиатрической больницы, которая не эксплуатируется. Открытое горение в здании устранили.

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Накануне мужчина, страдающий психическим заболеванием, взорвал здание жилищной инспекции в Западном административном округе Москвы на улице Полоцкой в районе Кунцево. Громкий звук сильно напугал жильцов многоэтажного дома, которые сразу же обратились в службу спасения.

Обложка ©

t.me/mchs_official

Лия Мурадьян
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