Пожар произошёл в здании психиатрической больницы в подмосковной Яхроме. Людей в этот момент там, к счастью, не оказалось. По данным Минздрава Подмосковья, там шли ремонтные работы.

«В корпусе медучреждения, где вспыхнул пожар, осуществлялся ремонт. Медицинская помощь там не оказывалась. Пациенты отсутствовали. При возникновении возгорания рабочие своевременно покинули здание, и никто из них не пострадал», — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы ведомства.

Пожарные потушили психбольницу. Видео © Telegram/mchs_official

Пламя охватило крышу нежилого здания площадью 1000 квадратных метров. В пресс-службе МЧС РФ заявили, что из огня спасли четырёх человек. Экстренные службы уточнили, что огонь повредил крышу психиатрической больницы, которая не эксплуатируется. Открытое горение в здании устранили.