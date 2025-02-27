По делу о взрыве гранаты у правительства Самарской области задержали отца и сына
Следственный комитет продолжает разбираться в инциденте со взрывом гранаты у правительства Самарской области. Были задержаны двое местных жителей, которые подозреваются в совершении преступления. Ими оказались отец и его сын. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.
По предварительной версии следствия, в 5:30 утра мужчина пришёл к зданию правительства и бросил на лестницу гранату, которая вскоре взорвалась. Сам злоумышленник сбежал с места преступления, сел в машину к подельнику и скрылся вместе с ним. В результате происшествия никто не пострадал.
«В настоящее время следователями и криминалистами следственного управления закончен осмотр места происшествия, установлены лица, причастные к совершению указанных преступлений — ими оказались местные жители — отец и сын, с ними проводятся следственные действия, будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения», — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время следствие продолжается, возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ — террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору, а также 222.1 УК РФ — незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору.
Напомним, что сегодня у здания правительства Самарской области прогремел взрыв. «Диверсант» утверждал, что гранату он нашёл. Губернатор области Федорищев рассказал, что в результате взрыва никто не пострадал, повреждения получила только плитка у входа в помещение. Преступнику грозит до 20 лет тюрьмы.
Life.ru / Kandinsky 3.1