По делу о взрыве гранаты у правительства Самарской области задержали отца и сына

Следственный комитет продолжает разбираться в инциденте со взрывом гранаты у правительства Самарской области. Были задержаны двое местных жителей, которые подозреваются в совершении преступления. Ими оказались отец и его сын. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.

По предварительной версии следствия, в 5:30 утра мужчина пришёл к зданию правительства и бросил на лестницу гранату, которая вскоре взорвалась. Сам злоумышленник сбежал с места преступления, сел в машину к подельнику и скрылся вместе с ним. В результате происшествия никто не пострадал.

«В настоящее время следователями и криминалистами следственного управления закончен осмотр места происшествия, установлены лица, причастные к совершению указанных преступлений — ими оказались местные жители — отец и сын, с ними проводятся следственные действия, будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения», — говорится в сообщении ведомства.