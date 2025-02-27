На лестнице правительства Самарской области взорвали гранату

Мужчина взорвал ручную гранату на лестнице правительства Самарской области. По данным Mash, всё случилось около 5:40 утра на Молодогвардейской улице.

Местный житель приехал к месту «диверсии» на машине с сыном, выбежал из авто и бросил гранату с большим поражающим эффектом. Нарушителя задержали — предварительно, он был пьян. Мужчина заявляет, что гранату нашёл. Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы по статье «теракт».