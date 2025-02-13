«Граната, граната!» ФСБ показало видео ликвидации террористов, готовивших взрыв вокзала в Пскове

ФСБ показала видео операции по предотвращению теракта на вокзале в Пскове. При обысках у ликвидированных террористов были найдены инструменты и вещества для создания взрывного устройства.

ФСБ показала момент задержания террористов. Видео © VK / Национальный антитеррористический комитет

«При задержании преступники оказали вооружённое сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнём», — уточнили в пресс-службе.

На записи показано, как подозреваемые приходили на вокзал и посещали магазин для покупки необходимых для взрывного устройства составляющих. Затем демонстрируется сама операция: вход сотрудников в логово террористов, перестрелка и взрыв граната. В конце видео показаны кадры обыска, где видны элементы для создания СВУ.