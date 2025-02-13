«Граната, граната!» ФСБ показало видео ликвидации террористов, готовивших взрыв вокзала в Пскове
ФСБ показала видео операции по предотвращению теракта на вокзале в Пскове
ФСБ показала видео операции по предотвращению теракта на вокзале в Пскове. При обысках у ликвидированных террористов были найдены инструменты и вещества для создания взрывного устройства.
ФСБ показала момент задержания террористов. Видео © VK / Национальный антитеррористический комитет
«При задержании преступники оказали вооружённое сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнём», — уточнили в пресс-службе.
На записи показано, как подозреваемые приходили на вокзал и посещали магазин для покупки необходимых для взрывного устройства составляющих. Затем демонстрируется сама операция: вход сотрудников в логово террористов, перестрелка и взрыв граната. В конце видео показаны кадры обыска, где видны элементы для создания СВУ.
Напомним, что ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном вокзале Пскова. Граждане из стран Центральной Азии действовали по указанию эмиссара террористической организации, раздававшего приказы из-за рубежа. Преступники хотели совершить побег в одно из ближневосточных государств.