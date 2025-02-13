ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном вокзале Пскова

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракт на железнодорожном вокзале Пскова. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства. Там заявили, что были нейтрализованы международные террористы.

По данным правоохранителей, граждане одной из стран Центральной Азии хотели взорвать здание псковского ж/д вокзала, При этом они действовали по указанию эмиссара террористической организации, раздававшего приказы из-за рубежа. После совершения теракта преступники хотели сбежать в одно из ближневосточных государств. При задержании они оказали сопротивление и были нейтрализованы ответным огнём.