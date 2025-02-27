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Регион
27 февраля, 10:33

Губернатор раскрыл последствия взрыва гранаты у здания правительства Самарской области

Федорищев подтвердил взрыв гранаты у здания правительства Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о последствиях сегодняшнего взрыва гранаты РГД на ступеньках здания регионального правительства. По его словам, пострадавших нет, была лишь повреждена тротуарная плитка.

«Устанавливаются обстоятельства случившегося. Мужчина задержан. Цель пока непонятна. Запугать? Не получится», — отметил он.

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Напомним ранним утром 27 февраля мужчина взорвал ручную гранату на лестнице правительства Самарской области. Местный житель приехал к месту «диверсии» на машине с сыном, выбежал из авто и бросил снаряд. Нарушителя задержали — предварительно, он был пьян.

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ТАСС / Егор Алеев

Александра Вишнякова
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