Губернатор раскрыл последствия взрыва гранаты у здания правительства Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о последствиях сегодняшнего взрыва гранаты РГД на ступеньках здания регионального правительства. По его словам, пострадавших нет, была лишь повреждена тротуарная плитка.

«Устанавливаются обстоятельства случившегося. Мужчина задержан. Цель пока непонятна. Запугать? Не получится», — отметил он.