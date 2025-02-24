Вблизи российского консульства в Марселе произошёл взрыв
Вблизи российского консульства в Марселе, предположительно, произошёл взрыв. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.
Инцидент произошёл около 8 утра (10.00 мск). На месте работают около 30 пожарных и полиция. Подробности пока не приводятся.
Кстати, ранее в Службе внешней разведки РФ сообщали, что Киев рассматривает вариант проведения серии терактов против российских диппредставительств в Европе, чтобы сорвать переговоры по урегулированию на Украине.
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