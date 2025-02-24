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24 февраля, 08:08

Вблизи российского консульства в Марселе произошёл взрыв

Вблизи российского консульства в Марселе, предположительно, произошёл взрыв. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.

Инцидент произошёл около 8 утра (10.00 мск). На месте работают около 30 пожарных и полиция. Подробности пока не приводятся.

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Кстати, ранее в Службе внешней разведки РФ сообщали, что Киев рассматривает вариант проведения серии терактов против российских диппредставительств в Европе, чтобы сорвать переговоры по урегулированию на Украине.

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Shutterstock/FOTODOM/GERARD BOTTINO

Александра Вишнякова
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