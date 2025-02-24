Вблизи российского консульства в Марселе произошёл взрыв

Вблизи российского консульства в Марселе, предположительно, произошёл взрыв. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.

Инцидент произошёл около 8 утра (10.00 мск). На месте работают около 30 пожарных и полиция. Подробности пока не приводятся.