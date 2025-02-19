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Регион
19 февраля, 11:49

Для срыва переговоров Киев может совершить теракты против посольств РФ в Европе

Киев рассматривает вариант проведения серии терактов против российских диппредставительств в Европе, чтобы сорвать переговоры по урегулированию на Украине. Об этом узнали в Службе внешней разведки РФ.

«По информации, которой располагают европейцы, один из рассматриваемых украинским режимом вариантов срыва переговоров предполагает проведение серии терактов против дипломатических представительств России в странах Европы», — говорится в сообщении СВР.

Вероятнее всего, Украина попытается осуществить атаки в Германии, странах Балтии и Скандинавии — так как там практически свёрнуты контакты между спецслужбами на антитеррористическом направлении. Также Киев может выбрать целью посольства в Словакии и Венгрии, поскольку тогда «будут дискредитированы члены ЕС, занимающие «особую позицию» по украинскому конфликту».

Кроме того, в СВР подчеркнули, что в Европе с тревогой наблюдают за нежеланием Киева идти на договорённости с Моквой, если это потребует «чрезмерных уступок».

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Напомним, накануне в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций РФ и США. Москву представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев; Вашингтон — глава Госдепа Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Обе стороны оценили переговоры как успешные. Велось обсуждение как восстановления двусторонних отношений, так и урегулирования на Украине.

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ТАСС / DPA / Paul Zinken

Александра Вишнякова
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