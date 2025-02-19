Киев рассматривает вариант проведения серии терактов против российских диппредставительств в Европе, чтобы сорвать переговоры по урегулированию на Украине. Об этом узнали в Службе внешней разведки РФ.

«По информации, которой располагают европейцы, один из рассматриваемых украинским режимом вариантов срыва переговоров предполагает проведение серии терактов против дипломатических представительств России в странах Европы», — говорится в сообщении СВР.

Вероятнее всего, Украина попытается осуществить атаки в Германии, странах Балтии и Скандинавии — так как там практически свёрнуты контакты между спецслужбами на антитеррористическом направлении. Также Киев может выбрать целью посольства в Словакии и Венгрии, поскольку тогда «будут дискредитированы члены ЕС, занимающие «особую позицию» по украинскому конфликту».