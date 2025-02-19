Шольц испугался, что Европа «пролетит» мимо переговоров по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц оказался в замешательстве после переговоров РФ и США. Политик выразил опасения, что Европу могут не привлечь к решению украинского конфликта. Его слова приводит Tagesschau.

«Очевидно, что Европейский Союз, как и США, должен внести свой вклад в обеспечение мира — если он, наконец, будет достигнут», — утверждает он.