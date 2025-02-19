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19 февраля, 08:54

Шольц испугался, что Европа «пролетит» мимо переговоров по Украине

Шольц после встречи РФ и США призвал ЕС внести свой вклад в обеспечение мира

Канцлер Германии Олаф Шольц оказался в замешательстве после переговоров РФ и США. Политик выразил опасения, что Европу могут не привлечь к решению украинского конфликта. Его слова приводит Tagesschau.

«Очевидно, что Европейский Союз, как и США, должен внести свой вклад в обеспечение мира — если он, наконец, будет достигнут», — утверждает он.

Шольц добавил, что решения касательно конфликта не должны приниматься «через голову Украины».

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Напомним, что переговоры делегаций РФ и США прошли в Саудовской Аравии 18 февраля. От России туда прибыли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От США выступали глава Госдепа Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Обе стороны оценили переговоры как успешные. А в Конгрессе США и вовсе заявили, что Россия победила в первом раунде переговоров по Украине.

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Shutterstock / FOTODOM / AlexAnton

Николай Рюмин
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