Серия загадочных взрывов потрясла Средиземноморье: Под прицелом нефтяные танкеры

Сразу три танкера получили повреждения в результате взрывов в Средиземном море в течение последнего месяца. Причины этих инцидентов пока не установлены, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в сфере безопасности судоходства.

«За последний месяц взрывы произошли на трёх нефтяных танкерах в Средиземном море в ходе отдельных инцидентов, их причины неизвестны», — цитирует издание информатора.

Первый случай произошёл в конце января с нефтеналивным танкером Seacharm у турецкого порта Джейхан. В феврале взрыв повредил танкер для перевозки химических продуктов Grace Ferrum под флагом Либерии, находившийся у берегов Ливии. Ещё один подобный инцидент прогремел недавно в порту итальянской Савоны.