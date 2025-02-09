Танкер со 130 тысячами тонн мазута терпит бедствие в порту Ленобласти

В Ленинградской области начал тонуть танкер Koala, гружённый мазутом, ЧП произошло в порту Усть-Луга, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в региональном СК на транспорте. Сейчас проводится проверка на предмет нарушения правил безопасности на водном транспорте.

«Утром 9 февраля в порту Усть-Луга на танкере «Коала» произошёл техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение. Танкер пришвартован у причала. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует», — уточнил в телеграм-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Он добавил, что экипаж был сразу эвакуирован, в настоящий момент проводятся мероприятия по обследованию машинного отделения и установлению причин аварии. На борту корабля находится 130 тысяч тонн мазута.