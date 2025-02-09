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Регион
9 февраля, 11:05
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Танкер со 130 тысячами тонн мазута терпит бедствие в порту Ленобласти

Танкер Koala с мазутом начал тонуть в порту Усть-Луга в Ленобласти, разлива нет

В Ленобласти тонет танкер. Обложка © Telegram / Александр ДроZденко

В Ленобласти тонет танкер. Обложка © Telegram / Александр ДроZденко

В Ленинградской области начал тонуть танкер Koala, гружённый мазутом, ЧП произошло в порту Усть-Луга, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в региональном СК на транспорте. Сейчас проводится проверка на предмет нарушения правил безопасности на водном транспорте.

«Утром 9 февраля в порту Усть-Луга на танкере «Коала» произошёл техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение. Танкер пришвартован у причала. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует», уточнил в телеграм-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Он добавил, что экипаж был сразу эвакуирован, в настоящий момент проводятся мероприятия по обследованию машинного отделения и установлению причин аварии. На борту корабля находится 130 тысяч тонн мазута.

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Ранее в пресс-службе Росморречфлота заверили, что застрявший на мелководье вблизи Сахалина грузовой китайский корабль An Yang 2 не перевозил мазут, на его борту находится уголь. Спасатели приступят к работам по вызволению экипажа после того, как улучшатся погодные условия.

Татьяна Миссуми
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