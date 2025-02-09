В Росморречфлоте опровергли слухи о разливе мазута после ЧП с балкером у Сахалина
Росморречфлот: Севшее на мель у Сахалина судно не везло мазут в качестве груза
Застрявший на мелководье вблизи Сахалина грузовой китайский корабль An Yang 2 не перевозил мазут, на его борту находится уголь. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Росморречфлота. Там добавили, что следов разлива корабельного топлива не наблюдается.
«Мазута в качестве груза на грузовом балкере An Yang 2, севшем на мель на Сахалине, нет. Грузом является 1 тысяча тонн угля», — подчеркнули в ведомстве.
Однако на борту есть судовое топливо: 54 тонны дизеля и 706 тонн мазута. Но угрозы разлива нет, потому что запасы закреплены в подвесных танках. В Росморречфлоте отметили, что угрозы жизни экипажу нет, само судно находится в рабочем состоянии.
Напомним, что китайское грузовое судно село на мель в Невельском районе в ночь на 9 февраля по местному времени. На борту сухогруза остаются 20 членов экипажа. Шторм не даёт спасателям подойти к кораблю, который мог получить пробоину. Местные власти поддерживают постоянный контакт с экипажем, на борту есть запасы воды и еды. Решения о снятии корабля с мели смогут принять, как только погодные условия станут благоприятными.
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