В Росморречфлоте опровергли слухи о разливе мазута после ЧП с балкером у Сахалина

Застрявший на мелководье вблизи Сахалина грузовой китайский корабль An Yang 2 не перевозил мазут, на его борту находится уголь. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Росморречфлота. Там добавили, что следов разлива корабельного топлива не наблюдается.

«Мазута в качестве груза на грузовом балкере An Yang 2, севшем на мель на Сахалине, нет. Грузом является 1 тысяча тонн угля», — подчеркнули в ведомстве.

Однако на борту есть судовое топливо: 54 тонны дизеля и 706 тонн мазута. Но угрозы разлива нет, потому что запасы закреплены в подвесных танках. В Росморречфлоте отметили, что угрозы жизни экипажу нет, само судно находится в рабочем состоянии.