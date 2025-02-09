Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 февраля, 03:55

Шторм не даёт спасателям подойти к севшему на мель сухогрузу из КНР на Сахалине

Спасательные группы и водолазы не имеют возможности подобраться к китайскому судну «Ань Янь 2», которое село на мель у порта Невельска на Сахалине. Ситуацию осложняет бушующий на море сильный шторм. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко.

Режим повышенной готовности ввели под Сахалином, где сел на мель сухогруз
Режим повышенной готовности ввели под Сахалином, где сел на мель сухогруз

«Взял на особый контроль ситуацию с китайским грузовым судном «Ань Янь 2», которое село на мель. Заместитель председателя Правительства Сахалинской области Алексей Римша представил отчёт о работе оперативного штаба в Невельске»,написал Лимаренко в Telegram-канале.

Китайский сухогруз сел на мель под Сахалином. Видео © Telegram / Лимаренко Brief

Губернатор отметил, что местные власти поддерживают постоянный контакт с командой грузового судна, у экипажа есть запасы воды и еды. Решения о разгрузке или снятии корабля с мели смогут принять, как только погодные условия станут более благоприятными. В областном правительстве раскрыли, что танкер перевозил 1000 тонн угля, 50 тонн дизельного топлива, 700 тонн мазута и 2,7 тонны моторного масла. Он получил пробоину.

Напомним, что китайское грузовое судно село на мель в Невельском районе в ночь на 9 февраля по местному времени. На борту сухогруза остаются 20 членов экипажа.

Обложка ©

Telegram / Лимаренко Brief

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Сахалинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar