Шторм не даёт спасателям подойти к севшему на мель сухогрузу из КНР на Сахалине

Спасательные группы и водолазы не имеют возможности подобраться к китайскому судну «Ань Янь 2», которое село на мель у порта Невельска на Сахалине. Ситуацию осложняет бушующий на море сильный шторм. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко.

«Взял на особый контроль ситуацию с китайским грузовым судном «Ань Янь 2», которое село на мель. Заместитель председателя Правительства Сахалинской области Алексей Римша представил отчёт о работе оперативного штаба в Невельске», — написал Лимаренко в Telegram-канале.

Китайский сухогруз сел на мель под Сахалином. Видео © Telegram / Лимаренко Brief

Губернатор отметил, что местные власти поддерживают постоянный контакт с командой грузового судна, у экипажа есть запасы воды и еды. Решения о разгрузке или снятии корабля с мели смогут принять, как только погодные условия станут более благоприятными. В областном правительстве раскрыли, что танкер перевозил 1000 тонн угля, 50 тонн дизельного топлива, 700 тонн мазута и 2,7 тонны моторного масла. Он получил пробоину.