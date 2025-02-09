Режим повышенной готовности ввели под Сахалином, где сел на мель сухогруз

Режим повышенной готовности ввели в Невельском районе Сахалинской области из-за инцидента с иностранным грузовым судном, которое село на мель. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко в Telegram-канале.

«Разлива топлива не произошло, и экипажу ничего не угрожает. Тем не менее, ситуация требует оперативного мониторинга и готовности к различным вариантам развития событий», — отметил глава региона.

Иностранный сухогруз сел на мель под Сахалином. Видео © Telegram / Лимаренко Brief

Он также сообщил о создании оперативного штаба под руководством заместителя председателя правительства региона Алексея Римшея. По словам губернатора, в данной местности мобилизовали все оперативные службы, которые будут дежурить круглосуточно.