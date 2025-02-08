Иностранное грузовое судно село на мель у берегов Сахалина

Иностранное грузовое судно село на мель в Невельском районе Сахалинской области. Об этом сообщило региональное управление МЧС России. Информация о происшествии поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в ночь на 9 февраля (по местному времени). Судно находилось южнее порта Невельск.

На борту находятся 20 членов экипажа, которые не нуждаются в медицинской помощи. Разлива топлива не зафиксировано. В настоящее время специалисты прорабатывают вопрос о снятии судна с мели.

Иностранное грузовое судно село на мель на Сахалине. Видео © Telegram / Sakh.online - новости Сахалина и Курил

МЧС продолжает следить за ситуацией и координировать действия по ликвидации последствий инцидента. Подробности происшествия и причины, по которым судно село на мель, выясняются.